Festival di Cannes 2022, Baz Luhrmann filma il cuore selvaggio di Elvis. Nella colonna sonora anche Måneskin (Di giovedì 26 maggio 2022) "Senza di me non ci sarebbe stato alcun Elvis Presley. Io ho creato Elvis Presley, ma io non ho ucciso Elvis Presley". Per un territorio noto e scivoloso come la parabola mitica del King of rock'n roll, non si può accusare di spoiler un incipit che già contiene tutto il senso di un film. Perché nello statement affidato al narratore Colonel Parker (Tom Hanks) vi è la sintesi di Elvis di Baz Luhrmann, il film più lungamente annunciato, atteso e riverito alla 75ma edizione del Festival di Cannes, posto giustamente fuori concorso e dal 22 giugno in tutte le sale del mondo, incluse le italiane per la distribuzione di Warner Bros. È lui, il diabolico, subdolo, egocentrico manager di Presley a fornire a Luhrmann la chiave d'accesso nell'universo epico e ...

