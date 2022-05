Festa Roma dopo la Conference League | poi il mercato | da Senesi al sogno Dybala | le richieste di Mourinho per vincere ancora

Advertising

pisto_gol : Zaniolo segna, la Roma rivince un trofeo europeo,?? JMourinho si aggiudica anche questa Coppa, la Capitale d’Italia… - AleAntinelli : Ho provato piacere a vedere gente in festa a Milano. Provo piacere a vederne a Roma. Insomma mi piace vedere la gen… - Eurosport_IT : È festa giallorossa ???????? Dopo 50 anni la Roma torna a conquistare un trofeo europeo ???????? #ConferenceLeague |… - sportmediaset : La Conference è nella Capitale: nel pomeriggio festa al Circo Massimo #Roma #ConferenceLeague… - Gazzetta_it : Sfilata col bus scoperto e poi tutti al Circo Massimo: il programma della festa romanista #Roma -

La notte romana si è tinta di giallo e di rosso dopo il trionfo della squadra guidata da José Mourinho nella Conference League conquistata a Tirana contro il Feyenoord. Ecco ladei tifosi a piazza del Popolo con l'immancabile sfotto ai 'cugini' laziali.È dove è stato festeggiato l'ultimo scudetto dellail luogo prescelto per continuare lae dove la squadra arriverà con un pullman scoperto per ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi....«Pensiamo alla prossima stagione, vediamo cosa è possibile fare con i nostri proprietari». José Mourinho ci ha preso gusto, ha capito che vincere a Roma ha un sapore particolare, ma per farlo servono ...le info La Roma ha comunicato attraverso i propri canali social che nel pomeriggio ci sarà la festa in città con il pullman scoperto. I calciatori alzeranno la coppa davanti ai sostenitori. La ...