(Di giovedì 26 maggio 2022) In mixed zone, il tecnico delSilvioe l'attaccante, Edoardo, hanno analizzatolo 0-3 esterno contro laguidata da Stefano Vecchi, nel match d'andata delle semifinali playoff di Serie C.

Advertising

Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO SOLERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 3… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIIIIII!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ??… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOO!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 2 ?? #siamoaquile ??… - WiAnselmo : RT @Mediagol: FeralpiSalò-Palermo 0-3, dominio rosanero al Turina: l’analisi di Baldini e Soleri - Mediagol : FeralpiSalò-Palermo 0-3, dominio rosanero al Turina: l’analisi di Baldini e Soleri -

Ildi Baldini ha fatto la partita perfetta, dominando in trasferta ile ipotecando la finale dei playoff di Serie C con tre gol. Il ritorno allo Stadio Renzo Barbera sarà domenica ..., 25 MAG Ilcentra la quinta vittoria di fila in trasferta e batte la30 nell'andata delle semifinali dei playoff di serie C. A decidere le reti i gol di Brunori e Floriano in chiusura del ...