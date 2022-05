Advertising

LiberoMagazine_ : A @XFactor_Italia c'è un'altra novità al tavolo dei giudici: sta arrivando #DargenDAmico! ?? - sportli26181512 : X Factor, un altro esordio al tavolo dei giudici. Con Fedez e Ambra c'è Dargen D'Amico: Dopo il ritorno di Fedez e… - LuigiAnsaloni : RT @QdSit: Fedez e il tumore al pancreas, ci sono novità. 'Mi ritengo parecchio fortunato'. Alla presentazione di Love Mi, l'artista milane… - QdSit : Fedez e il tumore al pancreas, ci sono novità. 'Mi ritengo parecchio fortunato'. Alla presentazione di Love Mi, l'a… -

leggo.it

Nella lista della spesa dell'influencer più famosa del mondo e di suo marito, infatti, non ... Iscrivendosi alla Newsletter si ha la possibilità di restare sempre aggiornati sullee sulle ......d'impatto - in una cornice nettamente diversa e cioè durante un weekend a Portofino con, il ... ci si chiede se nonostante pareri discordanti il top non possa diventare la desideratadi ... Fedez, novità in vista: alle 14:30 un annuncio misterioso su Instagram. Sarà la prossima hit dell'estate