Ex poliziotto spara alla madre, poi si toglie la vita: la donna è gravissima (Di giovedì 26 maggio 2022) Dramma familiare nel torinese, a Nole, dove un uomo ha sparato alla madre, ferendola gravemente, e si è poi suicidato. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, che sarebbe un ex poliziotto, avrebbe ...

