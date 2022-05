Evi Rauter, risolto dopo 32 anni il caso della ragazza scomparsa: fu trovata morta il giorno dopo in Catalogna ma era priva di identificazione (Di giovedì 26 maggio 2022) Un’attesa lunga più di trent’anni: tanto è durato il dramma di una famiglia altoatesina, i Rauter, che per decenni hanno cercato la figlia Evi Anna, 19 anni, misteriosamente scomparsa durante un breve viaggio in Toscana nel 1990. Se non fosse che la ragazza era già stata trovata – morta – nemmeno 24 ore dopo, impiccata in un bosco a Portbou, vicino Girona, nella regione spagnola della Catalogna. La vicenda comincia il 30 agosto 1990, quando Hermann Rauter, il padre, accompagna Evi al treno in partenza per la Toscana. La ragazza, fresca di studi, ha infatti deciso di andare a trovare la sorella Cristina, che studia appunto a Firenze. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Un’attesa lunga più di trent’: tanto è durato il dramma di una famiglia altoatesina, i, che per decenni hanno cercato la figlia Evi Anna, 19, misteriosamentedurante un breve viaggio in Toscana nel 1990. Se non fosse che laera già stata– nemmeno 24 ore, impiccata in un bosco a Portbou, vicino Girona, nella regione spagnola. La vicenda comincia il 30 agosto 1990, quando Hermann, il padre, accompagna Evi al treno in partenza per la Toscana. La, fresca di studi, ha infatti deciso di andare a trovare la sorella Cristina, che studia appunto a Firenze. ...

