Eva Grimaldi, l’ex marito è Fabrizio Ambroso: “Mi ha mollata dopo quattro anni, il suo non era un vero amore” (Di giovedì 26 maggio 2022) Eva Grimaldi è stata legata all’ex marito Fabrizio Ambroso noto imprenditore del veronese, con il quale è convolata a nozze nel 2006. Il matrimonio è terminato dopo sette anni, nel 2013 quando entrambi hanno deciso consensualmente di dirsi addio. Eva Grimaldi la fine del matrimonio con l’ex marito Fabrizio Ambroso L’attrice sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del salotto televisivo, Serena Bortone. Nel 2006 Eva Grimaldi incontra Fabrizio Ambroso un imprenditore del settore arredamento. Tra i due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Evaè stata legata alnoto imprenditore delnese, con il quale è convolata a nozze nel 2006. Il matrimonio è terminatosette, nel 2013 quando entrambi hanno deciso consensualmente di dirsi addio. Evala fine del matrimonio conL’attrice sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del salotto televisivo, Serena Bortone. Nel 2006 Evaincontraun imprenditore del settore arredamento. Tra i due ...

Advertising

Jeruismo : @CarmenMaio Quello che faceva Biagio Izzo non era 'Teatro' ? Peraltro anche ben riuscito Negli anni si sono sus… - savlisf1 : @4everAnnina Si è trasformata in Eva Grimaldi - framefound : Eva Grimaldi in La monaca del peccato (1986) - StefaniaCarta13 : @amicii_news Erano tanti ASD amici tutindicerso da isola dei famosi evgf Manila Lulù la figlia adottiva di mrcdd He… -