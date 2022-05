Eurispes: italiani preoccupati dalla guerra in Ucraina e dalla crisi energetica (Di giovedì 26 maggio 2022) guerra e caro bollette: il 59,1% degli italiani ritiene importanti il giudizio e la fiducia che l'Unione europea ripone nel nostro paese. La nostra rappresentazione nel mondo e i nostri successi nella ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022)e caro bollette: il 59,1% degliritiene importanti il giudizio e la fiducia che l'Unione europea ripone nel nostro paese. La nostra rappresentazione nel mondo e i nostri successi nella ...

Advertising

enpaonlus : Otto italiani su dieci non vogliono gli animali nei circhi. Quando la legge per chiudere definitivamente i #circhi?… - enpaonlus : Cresce la contrarietà degli italiani alla sperimentazione animale. Evviva! @Eurispes @Leurispes #RapportoItalia2022 - stop_fake_news_ : AGI - Lo shock del Covid 19 tra dietrologia e complottismo. Poco meno della metà degli italiani (46,6%) ammette di… - Danielegarbo3 : RT @cjmimun: Il 65,9% degli italiani non ha fiducia nel sistema giudiziario e solo l'8% ritiene che la giustizia funzioni bene. Lo rivela i… - genesdegenes : RT @sulsitodisimone: Il 44% degli italiani ha rinunciato ai controlli medici per paura del Covid -