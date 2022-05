(Di giovedì 26 maggio 2022) È Claudia Fauzia la vincitrice del Premio Rosa Parks 2022 conferito dallaal Giardino dei Giusti di Palermo. Attivista edpalermitana specializzata in studi di genere che includono anche la questione meridionale, Fauzia, conosciuta come la “”, hailper il suorivolto alla tutela dei diritti umani. ...

È un posizionamento politico:, cioè recuperare e rivendicare il mio diritto di parola".È un posizionamento politico:, cioè recuperare e rivendicare il mio diritto di parola". Premio Rosa Parks 2022 a Claudia Fauzia 'la malafimmina' «Essere malafimmina significa non volere stare zitta». Per il suo impegno a favore delle donne nel meridione l'economista siciliana ha ricevuto il riconoscimento della Human Rights Youth Organization ...volevo contraddistinguermi, sottolineare che non sono mai stata zitta, soprattutto quando sapevo di sapere le cose. È un posizionamento politico: essere malafimmina, cioè recuperare e rivendicare il ...