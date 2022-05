Equitazione | Piazza di Siena | annunciata la squadra azzurra per la Coppa delle Nazioni

(Di giovedì 26 maggio 2022) Marco Porro, selezionatore della nazionale italiana di salto ostacoli, ha reso noti i nomi che rappresenteranno l’Italia in occasione dellaIntesa Sanpaolo dell’89° CSIO di Romadi– Master fratelli d’Inzeo. “Sarà Luca Marziani a rompere il ghiaccio – ha dichiarato -. È un cavaliere dalla grande esperienza in questo genere di gare e darà sicurezza al Team anche grazie alla sua grande freddezza in campo. Successivamente l’ordine di partenza dei nostri azzurri vedrà in campo rispettivamente Antonio Garofalo e Filippo Bologni debuttanti quest’anno ina Roma. A chiudere il quartetto come ultimo dei nostri sarà, poi, Lorenzo De Luca che non ha certo bisogno di presentazioni. Grazie alla sua grande ...

Non solo sport, adi Siena sfilano gli Horse influencer come Filippo Bologni e Pernilla Iperti . La passione per l''salta' sui social. Filippo Bologni, carabiniere scelto di origini emiliane, è in ...MILANO -di Siena, la più attesa competizione equestre che dal 1922 si tiene annualmente a Roma, quest'... Dal 26 al 29 maggio, quindi, chiunque voglia seguire dal vivo la grandedel ...24/05/2022 | 14:30 ROMA - L'appuntamento è per le 17 di domani, nel cuore di Roma tornata a riempirsi di turisti dopo due anni di restrizioni. Per un pomeriggio, a Via Condotti, saranno protagonisti i ...Non solo sport, a Piazza di Siena sfilano gli Horse influencer come Filippo Bologni e Pernilla Iperti. La passione per l'equitazione "salta" sui social. Filippo Bologni, carabiniere scelto di origini ...