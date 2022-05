(Di giovedì 26 maggio 2022) Nellagara della tappa di, in Germania delladi, per quanto concerne il salto ostacoli, non c’erano azzurri in gara né tra i 32 componenti effettivi delle 16 squadre del circuito, né tra gli 8 binomi che hanno gareggiato a titolo individuale. Vittoria per il padrone di casa tedesco Marcus Ehning su Stargold, che chiude con un netto in 69?27, con 2?50 di margine sul francese Edward Levy su Uno de Cerisy, secondo in 71?77, mentre completa il podio a 2?89 lo svizzero Pius Schwizer su Vancouver de Lanlore, terzo in 72?16.oggi, Piazza di Siena: orari 26 maggio, programma, tv, streaming Nella classifica a squadrela...

Appuntamento LA GRANDE EQUITAZIONE SU EUROSPORT In diretta da St Tropez, la tappa provenzale del Global

... entri nello stesso campo in cui sono entrati i più grandi nomi della storia dell': è ... Infine mi piacerebbe saltare aldi Roma e al 5 stelle di novembre alla Fiera di Verona ". IL ...Si è conclusa a Madrid (Spagna) la prima giornata della quarta tappa dellaChampions League 2022, celeberrima competizione itinerante di, specialità salto. A posizionarsi in vetta alla classifica provvisoria dopo il primo round sono stati i Berlin Eagles, ... Equitazione, Global Champions League Amburgo 2022: Valkenswaard United in testa dopo la prima prova Nella prima gara della tappa di Amburgo, in Germania della Global Champions League 2022 di equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, non c’erano azzurri in gara né tra i 32 componenti ...Si è conclusa la quinta tappa del circuito Global Champions Tour 2022 di equitazione, evento andato in scena questa settimana in Francia, a Saint Tropez. Nella gara che ha chiuso la rassegna, quella d ...