Epatite di origine sconosciuta nei bambini, negli Usa deciso il prelievo di campioni di fegato dopo cinque morti e quindici trapiantati (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora misteriose le cause della nuova forma di Epatite infantile che sta facendo il giro del mondo. Da aprile sono stati registrati circa 350 casi di Epatite grave di origine sconosciuta nei bambini in oltre 20 paesi. Almeno 26 giovani hanno richiesto trapianti di fegato, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ad oggi, il maggior numero di pazienti si riscontra nel Regno Unito e negli Stati Uniti probabilmente, dicono gli esperti, per una maggiore capacità di monitoraggio e sorveglianza di questi sistemi sanitari. È di queste ore la notizia di altri 13 pazienti che hanno contratto la malattia epatica nel Regno Unito con il bilancio nazionale che sale a 176 casi tra i bambini di età inferiore ai 10 anni, con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora misteriose le cause della nuova forma diinfantile che sta facendo il giro del mondo. Da aprile sono stati registrati circa 350 casi digrave dineiin oltre 20 paesi. Almeno 26 giovani hanno richiesto trapianti di, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ad oggi, il maggior numero di pazienti si riscontra nel Regno Unito eStati Uniti probabilmente, dicono gli esperti, per una maggiore capacità di monitoraggio e sorveglianza di questi sistemi sanitari. È di queste ore la notizia di altri 13 pazienti che hanno contratto la malattia epatica nel Regno Unito con il bilancio nazionale che sale a 176 casi tra idi età inferiore ai 10 anni, con la ...

