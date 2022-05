Elvis brilla per costumi e musica non per trama

Advertising

Vanity Fair Italia

Sulla Hollywood Walk of Fame, dal 1992,la sua stella. A 10 anni dalla sua scomparsa, la sua ... Ma nel 1979 si concesse al genere musicale dirigento '- Il re del rock'. A interpretare il ...... come succede in Cassandra e nell'ultimo pezzo del disco, Morning. E poi gli eccessi ... "Non c'è niente da descrivere / A parte la luna chestagliandosi contro un cielo cupo", canta. E ... Festival di Cannes 2022, i beauty look sul nono red carpet nel nome di Elvis Video - Ieri la prima del film di Baz Luhrmann dedicato al King of Rock: la band ha partecipato alla colonna sonora con una cover di "If I Can Dream" ...Elvis arranca con el logo de Warner Bros enjoyado. No hay mejor manera de dejar claro que lo que seguirá a continuación son más de dos horas de excesos. La vida de Elvis Presley, vista por Baz Luhrman ...