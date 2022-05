Elon Musk ripensa l’offerta su Twitter, aggiungerà 6 miliardi di tasca propria. Titolo in rialzo nel pre mercato (Di giovedì 26 maggio 2022) Elon Musk rivede la sua offerta per Twitter, abbandonando il piano di finanziare buona parte dell’acquisizione con un prestito garantito da titoli Tesla e aumentando la sua quota di capitale a 33,5 miliardi di dollari dai 27,5 miliardi precedenti. L’imprenditore aggiungerà quindi 6,2 miliardi “di tasca propria” nell’operazione che vale complessivamente 44 miliardi. La nuova architettura finanziaria dell’offerta riduce il rischio per i finanziatori, spaventati anche dal calo del prezzo delle azioni di Tesla che avrebbero ricevuto in garanzia. I titoli del gruppo della mobilità elettrica sono scesi di circa il 40% da quando Musk ha annunciato lo scorso aprile di aver comprato il 9% di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022)rivede la sua offerta per, abbandonando il piano di finanziare buona parte dell’acquisizione con un prestito garantito da titoli Tesla e aumentando la sua quota di capitale a 33,5di dollari dai 27,5precedenti. L’imprenditorequindi 6,2“di” nell’operazione che vale complessivamente 44. La nuova architettura finanziaria delriduce il rischio per i finanziatori, spaventati anche dal calo del prezzo delle azioni di Tesla che avrebbero ricevuto in garanzia. I titoli del gruppo della mobilità elettrica sono scesi di circa il 40% da quandoha annunciato lo scorso aprile di aver comprato il 9% di ...

