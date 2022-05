Educazione alimentare, dalla Pisana fondi per realizzare programmi nelle scuole: il bando (Di giovedì 26 maggio 2022) Fiumicino – “E’ stato pubblicato il bando regionale ‘Sapere i Sapori’, un programma, di Arsial e Regione Lazio, dedicato alla comunicazione e all’Educazione alimentare e ambientale. Grazie ai fondi stanziati sarà possibile sensibilizzare gli studenti sul legame cibo-territorio e sull’importanza della sostenibilità, oltre a far conoscere le filiere produttive locali e le nostre eccellenze”. Lo fa sapere l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “Sono stati stanziati 182 mila euro, ripartiti sulle diverse province della Regione – aggiunge -, ogni progetto presentato da ciascuna scuola potrà ricevere un finanziamento massimo di 2000 euro. La domanda sarà aperta fino ad esaurimento fondi”. “Come Assessorato – conclude l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio – ci siamo ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 26 maggio 2022) Fiumicino – “E’ stato pubblicato ilregionale ‘Sapere i Sapori’, un programma, di Arsial e Regione Lazio, dedicato alla comunicazione e all’e ambientale. Grazie aistanziati sarà possibile sensibilizzare gli studenti sul legame cibo-territorio e sull’importanza della sostenibilità, oltre a far conoscere le filiere produttive locali e le nostre eccellenze”. Lo fa sapere l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “Sono stati stanziati 182 mila euro, ripartiti sulle diverse province della Regione – aggiunge -, ogni progetto presentato da ciascuna scuola potrà ricevere un finanziamento massimo di 2000 euro. La domanda sarà aperta fino ad esaurimento”. “Come Assessorato – conclude l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio – ci siamo ...

News24Italy : #I bimbi della scuola di Gazzo cantano l'inno di Mameli alla Festa dell'educazione alimentare a Roma - AmoBergamo : #Bergamo Festa per l'Educazione Alimentare e della Pace: a Roma anche trenta alunni bergamaschi - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Coldiretti Marche a Villa Celimontana con i bambini ucraini: maxi fattoria didattica pronta per la Festa dell’educazione al… - ItalyUN_Geneva : RT @ItalyMFA: Il Min. @luigidimaio partecipa alla Festa dell'Educazione Alimentare e della Pace promossa da @coldiretti. Obiettivo: formare… - difesapopolo : I dati di uno studio diffuso in occasione della Festa dell'educazione alimentare della Pace, in corso a Roma: l'82%… -