Ecco perché l’Australia non coprirà mancanza grano ucraino (Di giovedì 26 maggio 2022) No, non sarà l'Australia a ovviare alla carenza di grano globale innescata dalla guerra in Ucraina, che potrebbe provocare una crisi alimentare globale. Nonostante un raccolto record quest'anno, infatti, il produttore oceanico ha difficoltà logistiche per veicolare questo prodotto, che è ormai già tutto prenotato. Lo scrive oggi il Nikkei Asia. Solitamente l'Australia copre tra il 10 e il 15 per cento del mercato globale, che consta di 100 milioni di tonnellate di grano, mentre Russia e Ucraina coprono un quarto del totale. "La nostra limitata capacità portuale significa che tutto è già prenotato", ha segnalato Cheryl Kalisch di Rabobank. "Stiamo tentando di rispondere alla domanda addizionale nei mercati internazionali - ha continuato - ma non possiamo muoverci abbastanza velocemente da rispondere a bisogni di questa portata".Quest'anno il raccolto di ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 26 maggio 2022) No, non sarà l'Australia a ovviare alla carenza diglobale innescata dalla guerra in Ucraina, che potrebbe provocare una crisi alimentare globale. Nonostante un raccolto record quest'anno, infatti, il produttore oceanico ha difficoltà logistiche per veicolare questo prodotto, che è ormai già tutto prenotato. Lo scrive oggi il Nikkei Asia. Solitamente l'Australia copre tra il 10 e il 15 per cento del mercato globale, che consta di 100 milioni di tonnellate di, mentre Russia e Ucraina coprono un quarto del totale. "La nostra limitata capacità portuale significa che tutto è già prenotato", ha segnalato Cheryl Kalisch di Rabobank. "Stiamo tentando di rispondere alla domanda addizionale nei mercati internazionali - ha continuato - ma non possiamo muoverci abbastanza velocemente da rispondere a bisogni di questa portata".Quest'anno il raccolto di ...

