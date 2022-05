Ecclestone arrestato all’aeroporto di San Paolo per possesso illegale di pistola (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ex patron della F1 Bernie Ecclestone è stato arrestato all’aeroporto di San Paolo per possesso illegale di una pistola mentre si imbarcava su un aereo privato diretto in Svizzera. Secondo quanto riporta ‘O Globo’ la polizia brasiliana ha trovato una LW Seecamp.32 non dichiarata nel bagaglio di Ecclestone durante il passaggio ai raggi X. Ecclestone è stato fermato e portato in una struttura dell’aeroporto. Il 91enne imprenditore inglese ha riconosciuto di possedere la pistola, ma ha detto di non essere a conoscenza che fosse nel suo bagaglio in quel momento. Pagata la cauzione, è stato rilasciato e ha potuto proseguire il viaggio per la Svizzera. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – L’ex patron della F1 Bernieè statodi Sanperdi unamentre si imbarcava su un aereo privato diretto in Svizzera. Secondo quanto riporta ‘O Globo’ la polizia brasiliana ha trovato una LW Seecamp.32 non dichiarata nel bagaglio didurante il passaggio ai raggi X.è stato fermato e portato in una struttura dell’aeroporto. Il 91enne imprenditore inglese ha riconosciuto di possedere la, ma ha detto di non essere a conoscenza che fosse nel suo bagaglio in quel momento. Pagata la cauzione, è stato rilasciato e ha potuto proseguire il viaggio per la Svizzera. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

