“É sempre mezzogiorno” | ratatouille tatin di zia Cri

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 26 maggio 2022) Zia Cri, prepara una torta salata a base di verdure di stagione, lasciando la scelta di sbizzarrirci nell’utilizzare quelle che preferiamo. Facciamo la. Ingredienti 1 melanzana, 2 zucchine, 1 peperone giallo, 10 pomodorini datterino, 1 cipolla rossa, 80 g di pecorino grattugiato, 1 rotolo di pasta sfoglia, origano, basilico, sale e pepe, olio evo Procedimento Tagliamo tutte le verdure a rondelle. Le disponiamo a raggera in una tortiera foderata con carta forno, alternandole e sovrapponendole, in modo da renderla colorata e scenografica. Possiamo utilizzare tutte le verdure estive a nostro piacere. Condiamo con un filo di olio, un pizzico di sale e pepe, abbondante origano, un po’ di basilico. Inforniamo per 20 minuti a 180° coprendo con la carta argentata. Tiriamo fuori dal forno, togliamo la carta, quindi spolveriamo con ...