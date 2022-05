È sempre mezzogiorno quando finisce e quando ricomincia? Nuovo programma in arrivo

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora pochi giorni a e Antonella Clerici abbasserà le saracinesche del suoculinario. Ogni anno, con l'della stagione estiva, si rinnova il palinsesto. Per Èsta per giungere il momento della chiusura, per questo motivo in tanti si domandano che cosa ne sarà dello show di Rai 1: ci sarà la terza edizione? Chi prenderà il posto di Antonella? Intanto facciamo presente che queste ultime due edizioni hanno riscontrato un ottimo successo, pur ritrovandosi a fare concorrenza a Forum, che va molto forte con l'audience. Andiamo a scoprire le sorti di È? Ilche lo sostituirà È ...