È online il video di "Camera 209", il nuovo brano di Alessandra Amoroso

È online da ora il video di "Camera 209" (Epic/Sony Music), il nuovo brano di Alessandra Amoroso in collaborazione con i DB Boulevard, da pochi giorni in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nato da un'idea della stessa Alessandra, il video è diretto da Amedeo Zancanella, in arte Sansdieu, ed è stato girato a Formentera. 

Mentre pubblica il video di Camera 209, cresce l'attesa per il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro

Ritrovarsi, riscoprire quella sana leggerezza e quella spensieratezza, che non significano superficialità, ma che consentono di vivere al massimo ogni istante della vita e goderne fino in fondo: questo è il messaggio

