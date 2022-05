È morto Ciriaco De Mita | l’ex Presidente del Consiglio aveva 94 anni

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Si è spento, questa mattina, nella sua abitazione di Nusco (in provincia di Avellino)De. Ad annunciare la morte deldel(e leader della Democrazia Cristiana) è stato il vicesindaco del comune campano – Walter Vigilante – di cui lo stesso Deera primo cittadino.94e negli scorsi mesi c’era stata grande preoccupazione per le sue condizioni di salute a causa di un’ischemia che lo costrinse a un ricovero in ospedale e a una delicata operazione chirurgica. L’operazione sembrava essere andata bene, così come il suo decorso. Le sue condizioni, però, si sono aggravate nel corso degli ultimi giorni. Fino alla morte arrivata questa mattina, poco dopo le 7.Deè ...