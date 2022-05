E’ morto Ciriaco De Mita | l’ex premier e segretario della Dc aveva 94 anni

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – E’De. ExDc,94. Sindaco di Nusco (Avellino) in carica, è deceduto la scorsa notte nella clinica Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato dal 5 aprile a seguito di un attacco ischemico che l’costretto in un primo momento al ricovero nell’ospedale Moscati. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Draghi “Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di LuigiDe. Presidente del Consiglio tra il 1988 e il 1989, più volte Ministro, protagonistavita parlamentare e politica italiana nella sinistra democristiana, fino all’ultimo è ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane - mariali94316534 : Ciriaco De Mita è morto, a febbraio operato dopo una caduta. L'ex presidente del consiglio e segretario Dc aveva 94… - noventano : @7274Cristina È morto Ciriaco De Mita. L'Enciclopedia TRECCANI esce con un aggiornamento con tutte le RETTIFICHE del caso. -

De Mita èall'età di 94 anni nella casa di cura Villa dei Pini ad Avellino, dove era ricoverato dallo scorso febbraio a causa di una caduta in casa che gli aveva procurato la rottura del ...L'ex presidente del consiglioDe Mita èall'età di 94 anni nella sua casa di Nusco, in provincia di Avellino Si è spento questa notte a Villa dei Pini, la clinica di riabilitazione di Avellino, l' ex premier del ...La morte di Ciriaco De Mita , ex premier e segretario della Democrazia Cristiana, grande protagonista della storia della Repubblica italiana, è ...A febbraio scorso era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di un femore dopo una caduta ...