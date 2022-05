È morto Ciriaco De Mita | il diccì che non si fece rottamare

Advertising

ciropellegrino : È morto Ciriaco De Mita - raffanchio : RT @oggisettimanale: Morto Ciriaco #DeMita. Aveva compiuto 94 anni lo scorso 2 febbraio. È stato politico di primo piano della Democrazia C… - leggoit : Ciriaco De Mita è morto, a febbraio operato dopo una caduta. L'ex presidente del consiglio e segretario Dc aveva 94… - duro_lavoro : RT @dottorbarbieri: È morto Ciriaco de Mita. - fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane -

... mentre la cappella del Santissimo Sacramento del Duomo di Sanriceve otto cannonate austriache. Il bombardamento di Ancona in una cartolina di propaganda austriaca A Rimini oltre alc'......pochi minuti fa il sindaco Valeria Mancinelli presentando le iniziative per la festa di San...in servizio. POLIZIA DI STATO Assistente Ivan Ippolito , Agente scelto Marco Ardizzone , ...Si è spento Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco, nonché ex presidente del Consiglio: aveva 94 anni. De Mita è morto nella sua abitazione di Nusco, alle prime luci di questa mattina, giovedì 26 marzo ...L’ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abitazione di Nusco, in provincia di Avellino, ...