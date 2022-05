È morto Ciriaco De Mita Era stato presidente del Consiglio

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane - msn_italia : Avellino, morto Ciriaco De Mita: ex premier e leader della Dc - dallaAallaZip : Questa mattina è mancato all'età di 94 anni Ciriaco #DeMita, ex #presidente del Consiglio e segretario della DC.… -

Lutto nel mondo della politica. Si è spento nella sua abitazione di Nusco (Avellino) l'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia cristianaDe Mita. Aveva 94 anni. De Mita, che è stato anche quattro volte ministro, era sindaco di Nusco dal maggio del 2014. Nato il 2 febbraio 1928, raggiunse l'apice della carriera politica negli ...L'ex segretario della Dc aveva novantaquattro anni. Era esponente della corrente di sinistra della Democrazia cristiana, venne eletto per la prima volta alla Camera nel 1963 ÈDe Mita. Èa Nusco, in provincia di Avellino, città di cui era sindaco. Èa novantaquattro anni. Sei in meno di quelli celebrati in questi giorni, ieri 25 maggio per la ...ROMA – Stamattina alle 7 è morto ad Avellino Ciriaco De Mita. Ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, protagonista della Prima Repubblica, attualmente era sindaco di Nusco, il suo paese.«Pensavo che la sua determinazione gli facesse superare anche questi acciacchi. Abbassiamo la bandiera, lo ricordiamo e lo onoriamo come merita». Così Paolo Cirino Pomicino all’emittente napoletana Ca ...