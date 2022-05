È morto Ciriaco De Mita Era stato presidente del Consiglio e segretario Dc

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Morto l'ex premier Ciriaco De Mita. #ANSA - Agenzia_Ansa : L'ex presidente del Consiglio e segretario della Dc, Ciriaco De Mita, è morto questa mattina alle 7 nella sua abita… - fanpage : È morto #CiriacoDeMita, l'ex presidente del Consiglio e attuale sindaco di Nusco si è spento stamane - CarmenGerardo87 : RT @Adnkronos: Morto Ciriaco De Mita, l’ex premier e segretario della Dc aveva 94 anni. #CiriacoDeMita - infoitinterno : E' morto Ciriaco De Mita, l'ex presidente del Consiglio aveva 94 anni -

... Togliatti e io, ma ora Togliatti è. Ossia mi stava dicendo: dovete parlare con me'. E questo è un altro dei tanti ricordi chedisseminava nelle telefonate che amici, ammiratori, ...Pescara. L'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana,De Mita, èquesta mattina alle 7 nella casa di cura Villa dei Pini di Avellino. De Mita stava seguendo un percorso di riabilitazione dopo la frattura del femore, per una caduta dello ...LA CURIOSITÀ De Mita dal Papa, colloquio in Vaticano: «Abbiamo parlato di. De Mita era rovinosamente caduto nella sua abitazione. APPROFONDIMENTI ITALIA Ciriaco de Mita raccontato attraverso le foto d ...Il cordoglio di Maresca. 'È stato un grande uomo politico del ‘900 e come tale non è stato sempre amato da tutti. Ciriaco De Mita non c'è più. Così in una nota Catello Maresca, magistrato e consiglier ...