E' morto a 94 anni l'ex premier Ciriaco De Mita (Di giovedì 26 maggio 2022) AVELLINO (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della politica. Si è spento nella sua abitazione di Nusco (Avellino) l'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia cristiana Ciriaco De Mita. Aveva 94 anni. De Mita, che è stato anche quattro volte ministro, era sindaco di Nusco dal maggio del 2014.Nato il 2 febbraio 1928, raggiunse l'apice della carriera politica negli anni '80, quando fu presidente del Consiglio dei ministri in un governo formato dalla coalizione del Pentapartito (Dc-Psi-Pri-Psdi-Pli) che cadde nel maggio del 1989. E' stato segretario nazionale dal 1982 al 1989 e poi presidente della Democrazia Cristiana dal 1989 al 1992. Deputato dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008 ed europarlamentare dal 1999 al 2004 e dal 2009 al 2014, dopo la Dc ha fatto parte del Partito Popolare Italiano e ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) AVELLINO (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della politica. Si è spento nella sua abitazione di Nusco (Avellino) l'ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia cristianaDe. Aveva 94. De, che è stato anche quattro volte ministro, era sindaco di Nusco dal maggio del 2014.Nato il 2 febbraio 1928, raggiunse l'apice della carriera politica negli'80, quando fu presidente del Consiglio dei ministri in un governo formato dalla coalizione del Pentapartito (Dc-Psi-Pri-Psdi-Pli) che cadde nel maggio del 1989. E' stato segretario nazionale dal 1982 al 1989 e poi presidente della Democrazia Cristiana dal 1989 al 1992. Deputato dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008 ed europarlamentare dal 1999 al 2004 e dal 2009 al 2014, dopo la Dc ha fatto parte del Partito Popolare Italiano e ...

Morto l'ex premier Ciriaco #DeMita. L'ex presidente del Consiglio e segretario della #Dc aveva 94 anni:

