(Di giovedì 26 maggio 2022) Intorno alle dieci dialcuni passanti hanno visto un corpo galleggiare nel: i vigili del fuoco hanno recuperato iled è stato poi possibile procedere alla sua identificazione. Si tratta di, 21 anni, nato a Dallas e residente in Texas. Un, aper una breve vacanza. Da qualche giorno non dava più notizie di sé: il padre era arrivato in Italia dagli Stati Uniti e ieri aveva lanciato un appello disperato a Chi l’ha visto. “Siamo arrivati ail 23 maggio per una vacanza in famiglia – avevano detto ai microfoni di Chi l’ha visto i genitori di– Siamo andati a mangiare e poi in albergo. Siamo andati a dormire,...

Advertising

neXtquotidiano : È del turista americano Elijah Oliphant il cadavere trovato a #Roma nel #Tevere questa mattina - TovarishchLeuko : @VateGabriele63 @myrtamerlino Turista del dibattito,si faccia da parte,lasci fare a me ?? - Titti14760140 : RT @zennaronews: L’AQUILA, GARAVAGLIA: “CITTA’ PUO’ INTERCETTARE TURISTA DEL FUTURO, PUNTO RIFERIMENTO APPENNINI” - abruzzoweb : L’AQUILA, GARAVAGLIA: “CITTA’ PUO’ INTERCETTARE TURISTA DEL FUTURO, PUNTO RIFERIMENTO APPENNINI” - MagisterZatta : @LaPiramide__ Credo resterò per sempre un turista del dibattito -

ilGerme

Di Karola Sicali - 26/05/2022 Guai in vista per una delle star della versione grecaGrande Fratello. Il modello, infatti, è stato accusata di aver violentato unabritannica durante una vacanza in un'isola greca. Ma come sono andate le cose Cambia il paese, ma il 'Grande ...Si tratta di un 21ennestatunitense, nato a Dallas, in vacanza nella Capitale da qualche ... Non si conoscono al momento dettagli o conferme su possibili segni di violenza sul corpogiovane. ... L'algoritmo del turista: arriva una card per accompagnare i visitatori nelle scelte ... trovato morto nel Tevere Il turista americano, trovato morto nel Tevere, si chiamava Elijah ed era scomparso tra il 23 e il 24 maggio scorso. Aveva fatto perdere le proprie tracce, si era ...Una delle star del Grande Fratello è stata accusata di aver violentato una turista britannica durante una vacanza in un'isola greca.