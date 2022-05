E’ del giovane texano scomparso da Roma il cadavere ritrovato vicino a Ponte Sisto (Di giovedì 26 maggio 2022) Purtroppo quello che si era temuto poche ore fa è successo; il cadavere ritrovato a Roma è quello del giovane ragazzo texano che era arrivato a Roma insieme ai suoi genitori per un viaggio. Ieri sera, nel corso della puntata di Chi l’ha visto, i genitori del giovane, avevano lanciato un appello per chiedere aiuto ai telespettatori del programma di Rai 3, con la speranza che qualcuno lo avesse notato. Il ragazzo infatti, era uscito dall’albergo in centro a Roma, per parlare al telefono con la sua fidanzata, che avrebbe dovuto raggiungere la famiglia texana il giorno successivo. Lo avevano ripreso le telecamere dell’albergo. E i genitori hanno quindi sperato che si fosse allontanato e smarrito ma che stesse bene, anche se era stata trovata una delle sua ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 maggio 2022) Purtroppo quello che si era temuto poche ore fa è successo; ilè quello delragazzoche era arrivato ainsieme ai suoi genitori per un viaggio. Ieri sera, nel corso della puntata di Chi l’ha visto, i genitori del, avevano lanciato un appello per chiedere aiuto ai telespettatori del programma di Rai 3, con la speranza che qualcuno lo avesse notato. Il ragazzo infatti, era uscito dall’albergo in centro a, per parlare al telefono con la sua fidanzata, che avrebbe dovuto raggiungere la famiglia texana il giorno successivo. Lo avevano ripreso le telecamere dell’albergo. E i genitori hanno quindi sperato che si fosse allontanato e smarrito ma che stesse bene, anche se era stata trovata una delle sua ...

