Dybala, idolo dei bimbi e dei teenager: fenomeno in campo... e sui social! (Di giovedì 26 maggio 2022) Paulo Dybala è un vero mito tra i giovani: dagli Stati Uniti al Giappone lo amano tutti. L'attaccante argentino ha conquistato soprattutto bimbi e ragazzi grazie alle sue giocate in campo e ai suoi ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 26 maggio 2022) Pauloè un vero mito tra i giovani: dagli Stati Uniti al Giappone lo amano tutti. L'attaccante argentino ha conquistato soprattuttoe ragazzi grazie alle sue giocate ine ai suoi ...

Advertising

ilciccio67 : @Pasky973 No, non lo sto pensando. Di Dybala mi interessa zero, su cosa ne penso di Zaniolo ho già detto, a Roma è… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: #Dybala a #Sky: 'Ancora non so cosa farò, cercherò di scegliere il meglio per me. #Totti mi vuole parlare? È un idolo, l… - MoyanoEstefania : RT @mirkonicolino: #Dybala a #Sky: 'Ancora non so cosa farò, cercherò di scegliere il meglio per me. #Totti mi vuole parlare? È un idolo, l… - MalukiMunywoki : RT @LAROMA24: Dybala: 'Totti è un idolo. Le sue parole di affetto me le porto dentro' #AsRoma - TuttoASRoma24 : Cappioli in ESCLUSIVA: “Roma, vincere la Conference per fare la storia! Dybala? Diventerebbe idolo come Totti” ????… -