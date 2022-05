Dua Lipa sensualissima, è energia pura al Forum Assago (Di giovedì 26 maggio 2022) È a ritmo di batteria, sui colpi di Physical , che, con quasi venti minuti di ritardo, Dua Lipa fa la sua apparizione sul palco del Mediolanum Forum di Assago nella prima delle due serate a Milano, già... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 26 maggio 2022) È a ritmo di batteria, sui colpi di Physical , che, con quasi venti minuti di ritardo, Duafa la sua apparizione sul palco del Mediolanumdinella prima delle due serate a Milano, già...

_AndreaDZ8 : É da mezzogiorno che aspetto sotto il sole cocente per vedere the Queen Dua Lipa - LoryP97 : @Havlsey94 @DUALIPA Gruppo di Dua Lipa Italia...ah ma il bello é che il bodyguard ci pigliava tutti per il culo...A… - Sottona7 : Sento la necessità estrema di avere una moglie identica a Dua Lipa nella mia vita CERCASI SOSIA DISPERATAMENTE ????… - tantrumgiulia : sono una sfigata del caxxo io volevo dua lipa - DONTRYTOKlSSME : VENDO BIGLIETTO LAST MINUTE DI DUA LIPA PER STASERA AL FORUM DI ASSAGO A 60€ PARTERRE!!!!! -