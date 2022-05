Dua Lipa in concerto regala momenti (di stile) epici (Di giovedì 26 maggio 2022) Dua Lipa si riconferma essere un’icona di stile. Tanto fuori, come sul palco. Da poco arrivata in Italia per due date del suo tour Future Nostalgia, una a Milano e una a Bologna, ha dimostrato di essere molto di più di una pop-star. Con mise scintillanti, fluorescenti e senza uguali, ha stregato il Forum d’Assago. Tra gli spettatori c’erano anche Pierpaolo Piccioli, di Valentino e Donatella Versace, con la quale ha collaborato in più occasioni, arrivando a sfilare anche in passerella la scorsa Milano Fashion Week. Eclettica, camaleontica e con un guardaroba in stile Y2K. Dua Lipa a Milano ha regalato un evento (di stile) impareggiabile. Dua Lipa: lo stile della cantate in concerto Da quando la cantante vincitrice di un Grammy ha ... Leggi su amica (Di giovedì 26 maggio 2022) Duasi riconferma essere un’icona di. Tanto fuori, come sul palco. Da poco arrivata in Italia per due date del suo tour Future Nostalgia, una a Milano e una a Bologna, ha dimostrato di essere molto di più di una pop-star. Con mise scintillanti, fluorescenti e senza uguali, ha stregato il Forum d’Assago. Tra gli spettatori c’erano anche Pierpaolo Piccioli, di Valentino e Donatella Versace, con la quale ha collaborato in più occasioni, arrivando a sfilare anche in passerella la scorsa Milano Fashion Week. Eclettica, camaleontica e con un guardaroba inY2K. Duaa Milano hato un evento (di) impareggiabile. Dua: lodella cantate inDa quando la cantante vincitrice di un Grammy ha ...

