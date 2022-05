Draghi:' Siamo qui non per stare fermi'. Trovato il compromesso sui balneari (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Premier parla alle categorie ma il messaggio sembra cucito su misura per la sua maggioranza pronta a smarcarsi su provvedimenti essenziali Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Premier parla alle categorie ma il messaggio sembra cucito su misura per la sua maggioranza pronta a smarcarsi su provvedimenti essenziali

Advertising

petergomezblog : Gratteri su Draghi: “È un esperto di finanza. Sulla giustizia non ci siamo proprio. Contrasto alle mafie? Siamo al… - fattoquotidiano : “Draghi? È un esperto di finanza. Punto. Su sicurezza e riforma della giustizia non ci siamo proprio”: l’accusa di… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Siamo tutti uniti nel cordoglio per l'orribile tragedia avvenuta ieri in #Texas. Possano le nost… - benjamn_boliche : RT @Palazzo_Chigi: #CongressoCisl, Draghi: Con voi sindacati siamo intervenuti per rafforzare il sistema dei controlli. Potenziare le attiv… - rapisarda_beppe : RT @fattoquotidiano: Draghi: “Siamo al governo per fare ciò che serve all’Italia, non per stare fermi” -