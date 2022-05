Draghi: “Siamo al governo per fare ciò che serve all’Italia, non per stare fermi” (Di giovedì 26 maggio 2022) “Condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro congresso. ‘Esserci per cambiare’, una frase che racchiude il senso di questo governo, Siamo qui per fare quello che serve all’Italia, non per stare fermi e Siamo qui per farlo insieme a voi, alle parti sociali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al congresso della Cisl. “Molto resta ancora da fare, a partire dalla sicurezza dei lavoratori. Voglio ricordare, ancora una volta, le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano, oltre 1.200 nel solo 2021. Alle loro famiglie, ai loro colleghi, esprimo la più sentita vicinanza del governo e mia personale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) “Condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro congresso. ‘Esserci per cambiare’, una frase che racchiude il senso di questoqui perquello che, non perqui per farlo insieme a voi, alle parti sociali”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, al congresso della Cisl. “Molto resta ancora da, a partire dalla sicurezza dei lavoratori. Voglio ricordare, ancora una volta, le persone che hanno perso la vita mentre lavoravano, oltre 1.200 nel solo 2021. Alle loro famiglie, ai loro colleghi, esprimo la più sentita vicinanza dele mia personale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

