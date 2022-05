Draghi: «Non vedo spiragli di pace» (Di giovedì 26 maggio 2022) Ore 18.50 - Conferenza stampa del premier Mario Draghi ha convocato una conferenza stampa dopo la telefonata con Putin. «Gli ho chiesto lo sblocco del grano in cambio dello sminamento da parte ucraina dei porti. Onestamente non vedo spiragli di pace al momento» Leggi su panorama (Di giovedì 26 maggio 2022) Ore 18.50 - Conferenza stampa del premier Marioha convocato una conferenza stampa dopo la telefonata con Putin. «Gli ho chiesto lo sblocco del grano in cambio dello sminamento da parte ucraina dei porti. Onestamente nondial momento»

Advertising

ladyonorato : Nessuno ne parla più, ma sanitari e docenti sono ancora sotto ricatto. Non abituiamoci agli abusi del governo… - fattoquotidiano : #edicola #25maggio @NicolaGratteri “Sono stati fatti degli errori e la magistratura non ha avuto il coraggio di aut… - Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Oggi celebriamo la professionalità, l’eroismo dei magistrati come #Falcone e #Borsellino e degli agen… - Fata_Turch : #theGambler alza la posta e si dice disposto a far partire i carichi di #grano in cambio della revoca #sanzioni. Q… - CORDESCOM : RT @intuslegens: #Frajese non ha espresso opinioni, ha riportato numeri definitivi: l'esposizione al virus dei vaccinati, dopo tot mesi, è… -