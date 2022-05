“Draghi è un esperto di finanza. Punto”, Gratteri critica l’azione del governo contro le mafie e nella riforma della Giustizia | VIDEO (Di giovedì 26 maggio 2022) Ci sono due piani paralleli che convergono nelle parole di Nicola Gratteri e nel suo pensiero contro Mario Draghi per quel che riguarda l’azione del governo italiano per la lotta alla mafia (e non solo) e la riforma della Giustizia. Il magistrato e Procuratore della Repubblica a Catanzaro, non ha utilizzato mezzi termini per criticare l’esecutivo e il Parlamento. Sostiene che in un momento storico in cui la magistratura è debole, chi guida il Paese ha scelto di affossarla. Gratteri contro Draghi per riforma della Giustizia e lotta alle mafie Ospite del Maurizio Costanzo Show, Gratteri ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Ci sono due piani paralleli che convergono nelle parole di Nicolae nel suo pensieroMarioper quel che riguardadelitaliano per la lotta alla mafia (e non solo) e la. Il magistrato e ProcuratoreRepubblica a Catanzaro, non ha utilizzato mezzi termini perre l’esecutivo e il Parlamento. Sostiene che in un momento storico in cui la magistratura è debole, chi guida il Paese ha scelto di affossarla.pere lotta alleOspite del Maurizio Costanzo Show,...

