Draghi chiama Putin per megttere fine alla crisi del grano. 'Via le sanzioni' la richiesta del presidente russo (Di giovedì 26 maggio 2022) Il primo a darne notizia è stato il Cremlino, citato dall'agenzia Tass: nel pomeriggio il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi ha telefonato al presidente russo Vladimir Putin. Il tema del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 maggio 2022) Il primo a darne notizia è stato il Cremlino, citato dall'agenzia Tass: nel pomeriggio il nostrodel Consiglio Marioha telefonato alVladimir. Il tema del ...

Advertising

aldotorchiaro : 'Prendiamo atto che c'è una nuova maggioranza che va da FdI a Italia Viva', dice #Conte. Premesso che Iv mi sa che… - diegoformichell : RT @flayawa: 'Soros chiama al telefono Mario Draghi per dirgli di imporre sanzioni più dure all'import di gas dalla Russia' Un tizio chiam… - Carmen5633 : RT @flayawa: 'Soros chiama al telefono Mario Draghi per dirgli di imporre sanzioni più dure all'import di gas dalla Russia' Un tizio chiam… - TonioLBS : #Draghi che chiama presidente Putin un criminale mi fa vomitare #PutinWarCriminal - marikamarci5 : Draghi chiama Putin 'sblocchiamo il grano' Putin chiama Draghi 'non bloccheremo il gas all'Italia' Menomale che n… -