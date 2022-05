Dovbyk Torino, i granata hanno il post Belotti: costa 12 milioni (Di giovedì 26 maggio 2022) Dovbyk Torino, i granata hanno già individuato il sostituto di Andrea Belotti: costa 12 milioni di euro. Le ultimissime E’ Artem Dovbyk il nome individuato dai dirigenti del Torino per sostituire Andrea Belotti, il cui futuro appare sempre più lontano dai granata. Come riferito da Tuttosport, il nome in cima alla lista è quello dell’ucraino in forza al Dnipro, valutato circa 12 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022), igià individuato il sostituto di Andrea12di euro. Le ultimissime E’ Artemil nome individuato dai dirigenti delper sostituire Andrea, il cui futuro appare sempre più lontano dai. Come riferito da Tuttosport, il nome in cima alla lista è quello dell’ucraino in forza al Dnipro, valutato circa 12di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

