Dopo due anni di assenza torna la "Giornata Nazionale dello Sport"

Tempo di lettura: 1 minuto

Benevento – Dopo i due anni di stop causa covid, riprende il tradizionale evento della "Giornata Nazionale dello Sport" che si svolgerà domenica 5 giugno 2022 nell'impianto Sportivo Pacevecchia del Rugby Benevento. La manifestazione Sportiva, giunta alla sua XVII edizione, è organizzata dal CONI di Benevento con la collaborazione del Comune di Benevento e della società Rugby Benevento. L'evento prevede attività Sportive prevalentemente a carattere ludico-aggregative e promozionali di varie discipline. Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 8,30. La manifestazione inizierà con sfilata delle bandiere e dei partecipanti. Seguirà la benedizione dell'Arcivescovo Felice Accrocca e il saluto delle ...

