Domeniche Bestiali – Il Leicester saluta il suo arbitro ‘bestia nera’: “Finalmente te ne vai”. In Campania i direttori vogliono essere contestati (Di giovedì 26 maggio 2022) La componente fondamentale delle Domeniche Bestiali è la Bestialità: sembra ovvio. Bestialità che però poi assume tante sfaccettature diverse: la rusticità che si incontra sui campetti di provincia, certo, ma pure la Bestialità lessicale di certi comunicati dei giudici sportivi è parte integrante di quel fantastico mondo, come in alcuni casi la Bestialità delle decisioni. E come abbiamo visto in diversi episodi di questa rubrica, anche la Bestialità vera e propria, quella etologica, è spesso protagonista sui campi di pallone. SE NON MI CONTESTI SEI FUORI – L’errore può capitare, lo sappiamo: il refuso nei comunicati di giudici sportivi che si ritrovano a dover motivare squalifiche di centinaia e centinaia di squadre in cinque categorie diverse non è certo gravissimo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) La componente fondamentale delleè latà: sembra ovvio.tà che però poi assume tante sfaccettature diverse: la rusticità che si incontra sui campetti di provincia, certo, ma pure latà lessicale di certi comunicati dei giudici sportivi è parte integrante di quel fantastico mondo, come in alcuni casi latà delle decisioni. E come abbiamo visto in diversi episodi di questa rubrica, anche latà vera e propria, quella etologica, è spesso protagonista sui campi di pallone. SE NON MI CONTESTI SEI FUORI – L’errore può capitare, lo sappiamo: il refuso nei comunicati di giudici sportivi che si ritrovano a dover motivare squalifiche di centinaia e centinaia di squadre in cinque categorie diverse non è certo gravissimo. ...

