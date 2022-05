Dolci, pesce e cornflakes: occhio a questi prodotti. Raffica di richiami, i rischi per la salute (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono stati giorni movimentati al ministero della salute in merito ai prodotti alimentari da ritirare dal mercato. Un primo richiamo ha avuto come oggetto incriminato una torta al cioccolato preconfezionata e distribuita in diversi supermercati della penisola. Il potenziale rischio microbiologico evidenziato dall'organo statale è ancor più grave in questo caso se si guarda ai possibili fruitori di un prodotto di questo genere: i bambini. Il marchio è Elite) e la segnalazione riguarda la possibile presenza di salmonella, batterio molto pericoloso per l'uomo, in particolare per i soggetti fragili, che agisce a livello gastrointestinale provocando vomito, diarrea, dolore addominale e leggera febbre. Per tale ragione i lotti KLP 1284 e KLP 1282 sono stati ritirati e i cittadini che li hanno acquistati sono tenuti a riportarli nel punto ... Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono stati giorni movimentati al ministero dellain merito aialimentari da ritirare dal mercato. Un primo richiamo ha avuto come oggetto incriminato una torta al cioccolato preconfezionata e distribuita in diversi supermercati della penisola. Il potenzialeo microbiologico evidenziato dall'organo statale è ancor più grave in questo caso se si guarda ai possibili fruitori di un prodotto di questo genere: i bambini. Il marchio è Elite) e la segnalazione riguarda la possibile presenza di salmonella, batterio molto pericoloso per l'uomo, in particolare per i soggetti fragili, che agisce a livello gastrointestinale provocando vomito, diarrea, dolore addominale e leggera febbre. Per tale ragione i lotti KLP 1284 e KLP 1282 sono stati ritirati e i cittadini che li hanno acquistati sono tenuti a riportarli nel punto ...

