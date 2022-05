Disturbi alimentari: quali sono, cause e come uscirne (Di giovedì 26 maggio 2022) I Disturbi alimentari possono essere più subdoli di quanto si possa immaginare. Spesso chi ne è affetto ha la tendenza a nasconderlo e chiede il supporto di uno specialista del settore solo molto tempo dopo. Alla base dei Disturbi alimentari c’è una disfunzione comportamentale sotto il profilo dell’alimentazione, che a lungo andare, può provocare conseguenze sullo stato di salute generale. Dietro i Disturbi alimentari si celano diversi fattori di rischio. Uno di questi è seguire canoni di bellezza per cui “bello” significa “avere un corpo scolpito e magro”, il più delle volte al limite del possibile. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato e, complici anche i social network, sono nate e si sono diffuse delle vere e proprie campagne a ... Leggi su dilei (Di giovedì 26 maggio 2022) Iposessere più subdoli di quanto si possa immaginare. Spesso chi ne è affetto ha la tendenza a nasconderlo e chiede il supporto di uno specialista del settore solo molto tempo dopo. Alla base deic’è una disfunzione comportamentale sotto il profilo dell’alimentazione, che a lungo andare, può provocare conseguenze sullo stato di salute generale. Dietro isi celano diversi fattori di rischio. Uno di questi è seguire canoni di bellezza per cui “bello” significa “avere un corpo scolpito e magro”, il più delle volte al limite del possibile. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato e, complici anche i social network,nate e sidiffuse delle vere e proprie campagne a ...

