Diretta Zelensky chiude le porte alla pace: una frase fa precipitare la situazione. E i russi passano all'attacco finale (Di giovedì 26 maggio 2022) La guerra prosegue e la strada della diplomazia si fa sempre più in salita. Il presidente ucraino Zelensky di fatto non accetta un negoziato di pace che possa prevedere cessioni territoriali da parte dell'Ucraina alla russia. Intanto sul fronte della battaglia, l'esercito di Putin provava sfondare nel Donbass. Una mossa che può di fatto cambiare radicalmente le sorti della guerra regalando ai russi la piena supremazia sull'Est dell'Ucraina. Nodo centrale restano anche i porti su cui i russi hanno avviato un'operazione di sminamento. Ore 6.58 Zelensky, no a cessione territori in cambio di pace Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha respinto nuovamente l'idea che il suo paese ceda una porzione di territorio per fare la pace

