DIRETTA Giro d’Italia 2022, Borgo Valsugana-Treviso LIVE: ultima chance per i velocisti (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Borgo Valsugana-Treviso di 156 chilometri. In una settimana costellate di salite arriva un piccolo break, con l’ultima opportunità dedicata alle ruote veloci che sono rimaste in gruppo. Tappa abbastanza facile, con due Gran Premi della Montagna di quarta categoria; il primo, le Scalate di Primolano, abbastanza morbido, mentre il Muro di Cà del Poggio è un chilometro al 12% e con un tratto al 19%; potrebbe essere una rampa adatta per far succedere il putiferio, ma arriva a più di 50 chilometri dal traguardo. Subito dopo questo strappetto parecchio duro infatti la ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella diciottesima tappa del, ladi 156 chilometri. In una settimana costellate di salite arriva un piccolo break, con l’opportunità dedicata alle ruote veloci che sono rimaste in gruppo. Tappa abbastanza facile, con due Gran Premi della Montagna di quarta categoria; il primo, le Scalate di Primolano, abbastanza morbido, mentre il Muro di Cà del Poggio è un chilometro al 12% e con un tratto al 19%; potrebbe essere una rampa adatta per far succedere il putiferio, ma arriva a più di 50 chilometri dal traguardo. Subito dopo questo strappetto parecchio duro infatti la ...

