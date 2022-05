Dipendenza da smartphone | per italiani è primo e ultimo pensiero della giornata

(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – La netta maggioranza degli(66,1%) usa il telefonino a letto, al risveglio o prima di dormire. Guardare lodiviene così per molti la prima e l’ultima azione. La maggioranza lo utilizza mentre guarda la televisione (54,4%) e mentre è in bagno (53,6%); la metà del campione a tavola mentre mangia da solo (50,3%) e il 26,5% anche quando si trova a tavola in compagnia. Sono i dati che emergono dal Rapporto Italia 2022 di Eurispes (nel capitolo ‘Consumi e stili di vita tra presente e futuro’), sul frontedigitalizzazionevita quotidiana, che “negli ultimi due anni ha fatto un deciso ‘salto in avanti'”. In tanti utilizzano il cellulare mentre camminano (42,7%). Il 37% del campione fa ‘selfie’ e li pubblica sui social network ...

