Dino Giarrusso ha lasciato il Movimento 5 Stelle (Di giovedì 26 maggio 2022) L’europarlamentare Dino Giarrusso ha annunciato di aver lasciato il Movimento 5 Stelle (M5S), e di avere intenzione di fondare un nuovo partito insieme ad altre persone che hanno già abbandonato il partito e altre che ne sono scontente. Mercoledì, durante la Leggi su ilpost (Di giovedì 26 maggio 2022) L’europarlamentareha annunciato di averil(M5S), e di avere intenzione di fondare un nuovo partito insieme ad altre persone che hanno già abbandonato il partito e altre che ne sono scontente. Mercoledì, durante la

riotta : Anche il descamisado Giarrusso, Dino stavolta, lascia #M5S @beppe_grillo dopo Mario l'altra volta. Entrambi si teng… - fattoquotidiano : Dino Giarrusso su La7: “Lascio il M5s e fondo un mio movimento. Resta la mia stima per Conte, ma non so che ci facc… - Linkiesta : La tragedia di un uomo @DinoGiarrusso (detto Iena) Invidioso per i cachet di Di Battista, deluso dalle mancate pre… - ilpost : Dino Giarrusso ha lasciato il Movimento 5 Stelle - St0neAnge1 : RT @lucianocapone: 'Incredibilmente quelli che sono usciti dal M5s in passato hanno scritto lettere di fuoco contro quelli che uscivano dal… -