Dieselgate - Class action nel Regno Unito | Volkswagen pagherà 227 milioni di euro

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il gruppoha accettato di pagare 193di sterline (pari a circa 227di) a oltre 90 mila automobilisti delcome indennizzo nell'ambito di un procedimento legato al, lo scandalo scoppiato nel 2015 per i test sulle emissioni "truccati" di alcune auto a gasolio del costruttore tedesco. La cifra è parte di un accordo raggiunto in via stragiudiziale tra le parti: nel dicembre del 2019 i clienti britannici avevano avviato unaaccusando il gruppo automobilistico di aver violato le normative mediante l'installazione dei defeat device per la manipolazione delle emissioni. Il commento da Wolfsburg. La, che sta anche contribuendo al pagamento delle spese ...

