Deulofeu chiede la cessione , il Napoli ed altri club alla finestra ! (Di giovedì 26 maggio 2022) Gerard Deulofeu pare abbia chiesto la cessione, il calciatore in forza all'Udinese vorebbe giocare in palcoscenici europei. Sulle tracce dello spagnolo oltre al Napoli,pare ci sia anche la fiorentina. Il club bianconero non è intenzionato a fare sconti e partirebbe da una base d'asta di 15 milioni di euro. Gerard Deulofeu è un attaccante esterno che fa della rapidità la sua arma migliore. Giocatore di grande tecnica, riesce ad avere un controllo di palla eccelso anche in velocità. Lo Spagnolo è un piede destro naturale, uno di quelli capaci di spostare gli equilibri quando è in giornata, Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Gerardpare abbia chiesto la, il calciatore in forza all'Udinese vorebbe giocare in palcoscenici europei. Sulle tracce dello spagnolo oltre al,pare ci sia anche la fiorentina. Ilbianconero non è intenzionato a fare sconti e partirebbe da una base d'asta di 15 milioni di euro. Gerardè un attaccante esterno che fa della rapidità la sua arma migliore. Giocatore di grande tecnica, riesce ad avere un controllo di peccelso anche in velocità. Lo Spagnolo è un piede destro naturale, uno di quelli capaci di spostare gli equilibri quando è in giornata,

