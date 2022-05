Designazione in qualità di soggetti “autorizzati al trattamento di dati personali” dei componenti dell’unità organizzativa “personale docente”

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 26 maggio 2022) Il dirigente scolastico determina di designare l’unità“docenti” quale soggetto autorizzato aldi tutti ianche di natura particolare e giudiziaria pertinenti a: attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico per quanto di … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: La Dirigenza scolastica. Rivista operativa per L'articolo .