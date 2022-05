Depp vs Heard, il nuovo asso nella manica di Johnny: l'ennesimo colpo di scena (Di giovedì 26 maggio 2022) Inguiaiato da una donna, ma salvato da tante altre donne. Non c'è dubbio, che comunque vada a finire il processo, a uscirne vincitore sarà Johnny Depp. Per Amber Heard invece solo sfottò social e ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Inguiaiato da una donna, ma salvato da tante altre donne. Non c'è dubbio, che comunque vada a finire il processo, a uscirne vincitore sarà. Per Amberinvece solo sfottò social e ...

Advertising

PivotPPPIVOT : Ma quando finirà il processo Depp-Heard cosa ci sarà su TikTok? Cioè la gente cosa pubblicava prima che iniziasse i… - eclissidiluna_ : RT @discoveryplusIT: #AmberHeard descrive #JohnnyDepp come un uomo violento, questa descrizione non coincide con quelle fatte dagli amici e… - discoveryplusIT : #AmberHeard descrive #JohnnyDepp come un uomo violento, questa descrizione non coincide con quelle fatte dagli amic… - YaoMomo__ : @dorothyofevol Poi: nessuno nega che sicuramente a livello psicologico siano stati abusivi l'uno verso l'altro, per… - infoitcultura : Processo Heard- Depp, parla Kate Moss: “Falso che mi abbia spinta dalla scale” -