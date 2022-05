Delirio giallorosso | al Circo Massimo arriva il pullman della Roma

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 maggio 2022) La festae dei suoi tifosi dopo la conquistaConference League è in corso. Tifosi inal, dove èto ilscopertosquadra giallorossa. Numerose persone, grandi e piccoli, bandiere in mano e sciarpe al collo, si sono riversate nelle vie limitrofe intonando cori in favoresquadra. Immancabili le trombette, i fumogeni e gli striscioni. Tra i più coloriti uno che trasforma "Erasmo" in un ironico "Orgasmo da Rotterdam". Tantissimi i supporterche vogliono partecipare ai festeggiamenti e si sono diretti verso ila piedi, in moto e in macchina. Via di San Gregorio, in zona ...